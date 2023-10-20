أعلن المتحدث باسم البنتاغون أن طاقم المدمرة «يو إس إس كارني» العاملة في شمال البحر الأحمر أسقطت 3 صواريخ «كروز» هجومية برية وطائرات من دون طيار أطلقها الحوثيون في اليمن، مؤكداً أن الهجمات ربما كانت تستهدف إسرائيل.وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر -في مؤتمر صحفي- إنه لا يمكن على وجه اليقين تحديد هدف الصورايخ، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن تكون موجهة نحو أهداف في إسرائيل.ولفت رايدر إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القوات الأمريكية بعد الهجمات على جنود أمريكيين في العراق وسورية، مبيناً أنه يجري تعزيز انتشار الطائرات الأمريكية المقاتلة في المنطقة لتوفير قدرات إضافية.وأوضح المتحدث باسم البنتاغون أن بلاده لديها القدرة على الدفاع عن مصالحها في المنطقة وردع أي تصعيد إقليمي أو توسع للصراع الذي بدأته حركة حماس، بحسب تعبيره، لافتاً إلى أنه تم استهداف قاعدة أمريكية في سورية بمسيّرة تم تدميرها ما أدى لوقوع إصابات طفيفة في صفوف قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.وأشار إلى أن قواته تصدت أمس لـ3 مسيّرات استهدفت قوات التحالف في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي العراق قائلاً: واشنطن مازالت تعمل على تحديد المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت قواته في سورية والعراق.وكانت شبكة «سي إن إن» قد نقلت عن مسؤولين اثنين أن السفينة الحربية تابعة للبحرية الأمريكية «يو إس إس كارني» اعترضت مساء أمس (الخميس) عدة صواريخ أطلقت عليها من السواحل اليمنية، وأكد أحدهما أن الصواريخ أطلقها الحوثيون، أما المسؤول الثاني فقد أفاد بأنه تم اعتراض 2 أو 3 صواريخ.يذكر أن السفينة الأمريكية «يو إس إس كارني» عبرت قناة السويس إلى البحر الأحمر أمس الأول (الأربعاء)، في إطار مهمتها لضمان الأمن البحري والاستقرار في الشرق الأوسط.