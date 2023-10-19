ندد مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بأشد العبارات، بالمجازر الصهيونية البربرية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب المحاصر في غزة، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء، واصفاً الهجوم على مستشفى المعمداني في قطاع غزة بأنه جريمة حرب تخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي، وفعل تجرد من المعاني الإنسانية كافة.

وأكد المجلس في بيان رفضة محاولات العدوان الإسرائيلي المحتل تنفيذ مخططه بتهجير شعب غزة إلى سيناء وشعب الضفة إلى الأردن، وتفريغ القضية الفلسطينية والاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية، مثمناً جهود الدول العربية منذ بدء العدوان بسرعة توفير المواد الإغاثية اللازمة.

ودعا مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، باسم كافة شباب الأمة العربية، الكتاب والمثقفين والساسة والحقوقيين إلى اتخاذ موقف موحد ومطالبة المجتمع الدولي بالتخلي عن تحيزه غير العادل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تطبيقاً لمبادئ القانون الدولي.