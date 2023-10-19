دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الخميس) إلى وقف لإطلاق النار لتوفير الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة، مطالباً بحماية المدنيين.وقال غوتيريش إن وقف إطلاق النار أمر أساسي من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكداً أن الهجوم على المستشفيات والمدارس يخالف القانون الدولي.وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن الوصول إلى حل دون إيجاد دولة فلسطينية حرة إلى جانب دولة إسرائيل.وعلى واقع تهديدات قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي الذي قال إن إسرائيل ستنقل المعركة إلى أراضي قطاع غزة وستكون طويلة ومكثفة، معترفاً بأنهم سيخوضون حربا قاسية مع عدو شرس ويعملون على نقلها لمنطقته، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن واشنطن طلبت من قطر التوسط للإفراج عن الأسرى لدى حماس بعدما تأكدت أن الإنقاذ العسكري مستحيل.ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يمكن أن تطلق 50 من مزدوجي الجنسية بناء على محادثات واشنطن والدوحة.من جهة أخرى، قالت الشرطة الإسرائيلية إن 10 من عناصرها أحدهم بحالة خطرة أُصيبوا في انفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس في طولكرم. جاء ذلك بعد أن أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في طولكرم أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال المتوغلة بالمخيم بعبوات ناسفة موقعين إصابات مؤكدة.