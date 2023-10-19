تمكنت لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات الرئيسية بمحافظة الطائف من إزالة تعديات على أراض حكومية في المحافظة والمراكز التابعة لها بمساحة إجمالية تتجاوز 25 ألف متر مربع تقريبًا، وتمثلت في تعديات بجوار سد عكرمة وميدان الهجن والعديد من الأراضي العشوائية التي تم تسويرها والاستيلاء عليها. وشاركت لجان مشكلة من أمانة الطائف والجهات الأمنية في الإزالة، وذلك بناءً على التعليمات الصادرة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومتابعة محافظة الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، وحرصهم على إزالة التعديات وحماية أراضي الدولة وضبط المخالفين، وتطبيق الأنظمة، وفقًا لقواعد مراقبة عقارات الدولة، التي تضمنت تشكيل لجنة رئيسية لإصدار قرارات الإزالة والمتابعة والإشراف على اللجان الفرعية. ودعم ومتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في كافة أرجاء ومراكز المحافظة، وتنفيذ ما أقرته الدولة في هذا الشأن دون استثناء، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

ودعت اللجنة المواطنين إلى الالتزام بالأوامر والتعليمات وإزالة التعديات على أراضي الدولة كون ذلك يعفيهم من عقوبة التعدي المقررة نظاما.