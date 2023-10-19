شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع، مؤكداً لقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا الذي يزور القاهرة أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة أصبحت متردية للغاية.وتنتظر آلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى سكان غزة على متن الشاحنات، أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر، للسماح بدخولها إلى القطاع المحاصر الذي يتعرض لقصف متواصل من إسرائيل.من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، انطلاق قمة مصرية أردنية بالقاهرة بهدف حشد المجتمع الدولي نحو التوافق حيال دفع مسار السلام على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.ومن المقرر أن تشهد القمة بحث سبل وقف التصعيد العسكري على قطاع غزة والتباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.