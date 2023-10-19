دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم (الخميس) إلى ضرورة توفير المياه والغذاء والأدوية للمدنيين في غزة وذلك عقب وصوله إلى تل أبيب وعقد لقاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وقال سوناك: «الشعب الفلسطيني ضحية لممارسات حركة حماس»، موضحاً في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستواصل التعاون مع إسرائيل لا سيما بشأن الأسرى البريطانيين.ورحب سوناك بقرار إسرائيل بشأن ضمان فتح الطريق أمام إدخال المساعدات إلى غزة، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب تريد أن تقضي على تحرك حماس، والانتصار عليها، وتحرير الأسرى لديها.ووصف نتنياهو حماس بالنازية الجديدة وتنظيم الدولة الجديد.من جهته شدد الرئيس الإسرائيلي على ضرورة استعادة الأسرى، وطالب بضغط دولي أكبر على حماس.وكان سوناك قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق، وأكد التزام بريطانيا بحل الدولتين، والاستعداد لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، والعمل مع الأطراف كافة من أجل وقف ما يجري من أحداث.وتواصل القوات الإسرائيلية قصف غزة مما أسفر عن خروج 4 مستشفيات عن الخدمة كلياً، و15مركزاً للرعاية الصحية، وتضرر 25 جزئياً، ومقتل 44 من الطواقم الطبية، وإصابة 70 آخرين بحسب ما ذكرته وزارة الصحة في غزة.وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قد ذكرت إن إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى 306 منذ اندلاع القتال مع فصائل فلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري.