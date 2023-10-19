كشف البرلماني المصري مصطفى بكري أن مجلس النواب المصري سيعقد اليوم (الخميس) جلسة طارئة، متوقعاً أن يمنح المجلس تفويضاً للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحماية الأمن القومي واتخاذ كافة السبل الكفيلة بحماية الأمن القومي في منطقة الحدود على الاتجاه الشمالي الشرقي.

وقال بكري «مجلس الشيوخ اجتمع مساء أمس لاتخاذ قرارات مصيرية لحماية الأمن القومي المصري، وجميعنا نفوض رئيس الجمهورية باتخاذ كافة السبل الكفيلة بحماية الأمن القومي في منطقة حدود سيناء مع أراضي فلسطين المغتصبة».

وتأتي الجلسة الطارئة في البرلمان عملاً بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وتفاعلاً مع تطورات الأحداث على الأراضي الفلسطينية واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم عبدالكريم درويش قد أكدت أن «استهداف المستشفى المعمداني في غزة الذي أدى لمقتل المئات من المرضى وغالبيتهم من النساء والأطفال هو عمل جبان، ويعد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني الذي انتُهك مراراً من الطرف المعتدي، الذي دأب طيلة احتلاله للأراضي الفلسطينية منذ 75 عاماً على قتل الأطفال والنساء واستهداف المدنيين».

وكان مصدر سيادي مصري قد رد عبر قناة «القاهرة الإخبارية» على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فتح معبر رفح.

وقال المصدر: لن تسمح مصر بإجلاء الأجانب في قطاع غزة، والتصعيد سيقابل بتصعيد.