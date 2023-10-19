برر الرئيس الأمريكي جو بايدن تبنيه رواية إسرائيل، بشأن تحميل حركة الجهاد الفلسطينية مسؤولية قصف مستشفى المعمداني، الذي تسبب بمقتل المئات في غزة. وحين سئل من قبل عدد من الصحفيين الذين تواجدوا بعد المؤتمر الصحفي الذي أقامه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس (الأربعاء)، ما الذي جعله يشيح بنظره عن احتمال تورط إسرائيل في تلك المأساة، أعاد السبب إلى «البنتاغون»، وقال، إن تعليقه وتلميحه بتورط الفريق الآخر، وليس إسرائيل، يستند إلى بيانات عرضتها عليه وزارة الدفاع الأمريكية قبيل سفره إلى تل أبيب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، رغم أن شبكة «سي إن إن» الأمريكية، قالت إن إسرائيل زودت الولايات المتحدة بالمعلومات الاستخبارية التي جمعتها في ما يتعلق بقصف مستشفى المعمداني. وعلمت الشبكة، أنه لم يتم التوصل إلى أي نتيجة بشأن من يقف وراء قصف مستشفى المعمداني، إذ أصدر الرئيس بايدن تعليمات لفريقه بمواصلة تقييم المعلومات المتاحة.وشدد بايدن على أن بلاده ستردع أي جهة ترغب في اتساع رقعة الصراع. وكشف أنه طلب من نتنياهو معلومات عن المفقودين الأمريكيين منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر. وقال في مؤتمر صحفي مقتضب مع نتنياهو: إن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل بينما تدافع عن شعبها.وأضاف مخاطباً نتنياهو: «أنت لست وحدك فنحن معك وخلفك». وأكد أن إسرائيل ليست وحدها، وأن بلاده مستمرة في دعمها «نقف معك في الدفاع عن حرية إسرائيل اليوم وغداً وللأبد».وكان بايدن قال خلال وصوله تل أبيب: «شعرت بحزن عميق وغضب شديد بسبب القصف الذي وقع في المستشفى في غزة (الثلاثاء)»، مضيفاً: «بناء على ما رأيته يبدو أن ذلك تم من قبل الطرف الثاني»، في إشارة إلى الفصائل الفلسطينية.