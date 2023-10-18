فلسطينيون يطلعون على آثار قصف المستشفى.
آثار قصف المستشفى المعمداني.
آثار الدمار في المستشفى المعمداني.
وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم (الأربعاء) استهداف المستشفى المعمداني في غزة بأنه جريمة حرب، مؤكداً أن الجميع في المنطقة يحمّلون إسرائيل المسؤولية رغم إنكارها ذلك.
وقال الصفدي في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) «الناس اعتادوا إنكار إسرائيل ارتكاب الأمور ثم الاعتراف بمسؤوليتها عنها لاحقاً»، مضيفاً «رأينا آلاف الصواريخ المنطلقة من غزة ولم يُحدث أي منها ضرراً كما رأينا الليلة الماضية (مساء الثلاثاء)».
وأضاف: الفلسطينيون والأردنيون يرفضون التهجير، وأي محاولة لذلك ستقود لحرب أخرى بالمنطقة واتساع الصراع.
بالمقابل قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك برّياً في قطاع غزة، فيما ذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي أوضح للرئيس الأمريكي جو بايدن أن العملية البرية في غزة أمر لا مفر منه.