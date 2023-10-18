وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم (الأربعاء) استهداف المستشفى المعمداني في غزة بأنه جريمة حرب، مؤكداً أن الجميع في المنطقة يحمّلون إسرائيل المسؤولية رغم إنكارها ذلك.

وقال الصفدي في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) «الناس اعتادوا إنكار إسرائيل ارتكاب الأمور ثم الاعتراف بمسؤوليتها عنها لاحقاً»، مضيفاً «رأينا آلاف الصواريخ المنطلقة من غزة ولم يُحدث أي منها ضرراً كما رأينا الليلة الماضية (مساء الثلاثاء)».