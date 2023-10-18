نددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليوم (الأربعاء) باستمرار مليشيا الحوثي في تحويل الأحياء السكنية لمخازن أسلحة، مؤكدة أن كبار تجار أسلحة المليشيا حولوا الأحياء المكتظة بالسكان إلى مخازن أسلحة في محافظة عمران.وقالت الشبكة في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه إن انفجاراً عنيفاً هز محافظة عمران الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية شمال صنعاء، ما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من المدنيين وتضرر عدد من المنازل وتدمير بعضها بالكامل، واحتراق عدد من السيارات بالقرب من مكان الانفجار.وأشارت الشبكة إلى أن تخزين الأسلحة في القرى والمنازل يعد كارثة إنسانية تتعمد مليشيا الحوثي إبقاءها وسط المدنيين منذ انقلابها على الدولة ومؤسساتها في سبتمبر 2014، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن القيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية في الضغط الحقيقي على مليشيا الحوثي الإرهابية ووضع حد للانتهاكات التي تمارسها بحق أبناء الشعب اليمني ومحاكمة ومحاسبة المسؤولين من قيادات عناصر المليشيا الحوثية التي تتسبب بقتل الأبرياء من أبناء الشعب اليمني.وكانت مصادر قبلية قد أكدت مقتل 14 شخصاً وإصابة 60 آخرين في إحصائية أولية جراء انفجار مخزن أسلحة في قرية بيت سيلان التابعة لمديرية جبل يزيد بمحافظة عمران مساء أمس (الثلاثاء)، متوقعة ارتفاع حصيلة القتلى جراء وجود مصابين بحالة حرجة.وأفادت المصادر أن المخزن الذي كان بداخل منزل تاجر السلاح الحوثي محمد سيلان دمر المنزل بشكل كلي إضافة إلى أربعة منازل بجواره فيما تهدم 16 منزلاً بشكل جزئي، مشيرة إلى أن اسباب الانفجار تعود إلى سوء تخزين الأسلحة والبارود داخل منزل التاجر.