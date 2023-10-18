أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي في لقاءين منفصلين مع المبعوثين الأممي هانس غروندبرغ والأمريكي تيموثي ليندركينغ اليوم (الأربعاء) أهمية الضغط على المليشيا الحوثية من أجل تغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قادتها وداعميها، والتعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة لما فيه تخفيف المعاناة الإنسانية، وإحياء الأمل باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي المبعوث الأممي أمام انتهاكات المليشيا الحوثية للحقوق والحريات العامة، وتحشيدها وخروقاتها المستمرة على مختلف الجبهات، بما في ذلك هجماتها الأخيرة العابرة الحدود، مجدداً التزام المجلس والحكومة بدعم الجهود الحميدة للمبعوث الأممي بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليميا ودولياً.وأطلع المبعوث الأممي رئيس مجلس القيادة الرئاسي على إحاطة بشأن اتصالاته الأخيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والمساعي الرامية لتجديد الهدنة، واستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.وفي لقاء آخر بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع المبعوث الأمريكي مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة الحميدة التي تقودها السعودية من أجل تجديد الهدنة، وإحياء العملية السياسية على أساس المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، كما استعرض الإصلاحات الحكومية، والدعم الدولي المطلوب لتحسين الخدمات، والأوضاع المعيشية، والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها المليشيا الحوثية.وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي إدانة اليمن جرائم الحرب التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، التي أودت أمس (الثلاثاء) بحياة المئات بينهم أطفال ومئات الجرحى بالقصف الإسرائيلي المروع على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في قطاع غزة.وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تضامن ودعم اليمن الكامل لنضال الشعب الفلسطيني، وحقه في الدفاع عن نفسه، وإقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.