في إطار دعمها للاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، فرضت الإدارة الأمريكية اليوم (الأربعاء) عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بتمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم، إن الولايات المتحدة تتخّذ تحركات سريعة وحاسمة لاستهداف ممولي حماس ومن يقدمون لها التسهيلات رداً على عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها الحركة ضد إسرائيل، موضحة أن العقوبات ترمي إلى تعطيل مصادر تمويل الحركة.وأشارت إلى أن العقوبات تستهدف محفظة استثمارية سرية لحماس، ووسيطا مالياً لها وبورصة عملات افتراضية مقرها غزة وجهات أخرى.وهددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين باتخاذ كل الخطوات اللازمة لحرمان مقاتلي حماس، الذين وصفتهم من القدرة على جمع واستخدام الأموال لارتكاب الفظائع وترويع الإسرائيليين، على حد تعبيرها.يأتي القرار الأمريكي بالتزامن مع زيارة يقوم بها الرئيس جو بايدن لإسرائيل والذي جدد دعم بلاده للاحتلال الإسرائيلي.