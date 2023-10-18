أعلن حزب الله اللبناني اليوم (الأربعاء) استهداف دبابة إسرائيلية في موقع الراهب وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح، مؤكداً في بيان تم استهداف المواقع الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة.وقال «حزب الله» في بيان له: «هاجمت مجموعة إبراهيم حبيب الدبق وعلي عدنان شقير في المقاومة ظهر اليوم، مواقع جل العلام وثكنة زرعيت وموقع البحري الواقع مقابل رأس ‏الناقورة بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة».‏وأفاد شهود عيان أن دوي انفجارات سمع في عدة مناطق على حدود لبنان الجنوبية، مبينة أن إسرائيل قصفت محيط بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان عقب الهجوم بالإضافة إلى استهداف المزارعين في حقولهم، ما أدى إلى سقوط جريحين.وجاء الهجوم عقب دقائق من تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بردع أي جهة ترغب في توسيع نطاق الصراع في غزة قائلاً في مؤتمر صحفي: «لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها».