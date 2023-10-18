قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الأربعاء)، إحدى مدارس «الأونروا» التي تؤوي نازحين في منطقة المغازي وسط قطاع غزة. ووفقاً لشهود عيان، فإن هناك قتلى وجرحى في صفوف النازحين داخل المدرسة التي تديرها الأمم المتحدة.ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي، وبحسب شهود عيان، فإن غارة إسرائيلية دمرت مسجد المحطة في حي التفاح بمدينة غزة، فيما تواصل مقاتلات إسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع.بالمقابل، قال مصدر قيادي في حماس إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اجتمع في الدوحة بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط، مبينا أن المبعوث نقل لهنية إدانة أنطونيو غوتيريش مجزرة المستشفى المعمداني.وأكد هنية للمبعوث الأممي أن جذر المشكلة سياسي ويتمثل في عدم احترام الاحتلال لحقوق الفلسطينيين.