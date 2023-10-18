فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إجلاء تل أبيب بعثاتها من مصر والمغرب تخوفاً من الغضب الشعبي المتصاعد جراء المجازر الذي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، أكد مصدر سيادي مصري لـ«قناة القاهرة الإخبارية» أن بلاده لن تسمح بإجلاء الأجانب في قطاع غزة، والتصعيد سيقابل بتصعيد، وذلك في رد على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فتح معبر رفح.في الوقت ذاته، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أجلت موظفي سفارتيها بالمغرب ومصر بسبب المظاهرات الغاضبة على ما يجري في غزة.وقالت الصحيفة إن عملية الإخلاء تنضم إلى حالة التأهب القصوى المعلنة في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم، وإجراءات أمنية إضافية ونقل مبعوثين من الدول الحساسة إلى دول أكثر أمانا، مشددة على أنه لا يجوز للموظفين الدبلوماسيين مغادرة منازلهم أكثر من اللازم.وشهدت مصر وعدد من المدن اليمنية وتونس ولبنان وإيران وقفات ومسيرات ومظاهرات تضامنا مع الفلسطينيين، واحتجاجا على قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة.وتجمع متظاهرون مصريون أمام معبر رفح مرددين «علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيوني محتل»، و«مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد غزة الصمود»، فيما وضع عدد من المحامين أعلام مصر وفلسطين على أكتافهم، ورددوا شعارات مثل «غزة غزة أرض العزة».وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي المصري عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم بالملابس السوداء للطلب من شعوب العالم الضغط على حكوماتهم لوقف القتل في غزة ودخول المساعدات الإنسانية، مطالباً شعوب مصر، والدول الإسلامية والعربية، والعالم بأسره، بالتضامن والعمل لوقف القتل عن طريق ارتداء الملابس السوداء، وتغيير شعارات وسائل التواصل الاجتماعي لشعار الحملة «مرابطون حتى الإغاثة».