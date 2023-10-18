تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن رواية إسرائيل بشأن تحميل حركة الجهاد الفلسطينية مسؤولية القصف الذي تسبب بمقتل المئات في مستشفى المعمداني في غزة، معتبرا أن حماس لم تجلب سوى المعاناة للشعب الفلسطيني.وقال في مؤتمر صحفي مقتضب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأربعاء): إن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل بينما تدافع عن شعبها.وأضاف مخاطبا نتنياهو: «أنت لست وحدك فنحن معك وخلفك». وأكد أن إسرائيل ليست وحدها، وأن بلاده مستمرة في دعمها «نقف معك في الدفاع عن حرية إسرائيل اليوم وغدا وللأبد».وكان بايدن قال خلال وصوله تل أبيب: «شعرت بحزن عميق وغضب شديد بسبب القصف الذي وقع في المستشفى في غزة أمس (الثلاثاء)»، مضيفا: «بناء على ما رأيته يبدو أن ذلك تم من قبل الطرف الثاني»، في إشارة إلى الفصائل الفلسطينية.وأضاف أنه يتطلع لإجراء حديث معمق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما دعا إلى التضامن مع الشعب الإسرائيلي. وخاطب نتنياهو بقوله: «الأمريكيون يشعرون بمصابكم».وبحسب «سي إن إن» الأمريكية، فقد زودت إسرائيل الولايات المتحدة بالمعلومات الاستخبارية التي جمعتها فيما يتعلق بقصف مستشفى المعمداني.وعلمت شبكة «سي إن إن» أنه لم يتم التوصل إلى أي نتيجة بشأن من يقف وراء قصف مستشفى المعمداني، إذ أصدر الرئيس بايدن تعليمات لفريقه بمواصلة تقييم المعلومات المتاحة.