خرج آلاف اليمنيين إلى الشوارع في مسيرات ومظاهرات غضب؛ تنديداً بالمجزرة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة بالقصف الهمجي، في تطور خطير في مسار الحرب التي تشنها على غزة وترتكب من خلالها المزيد من الجرائم الوحشية.

وفي محافظة تعز جنوب غربي اليمن، ردد المتظاهرون عبارات الغضب والاستنكار لجرائم إسرائيل الوحشية، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إيقاف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب العربي الفلسطيني بقطاع غزة.

جاء ذلك بالتزامن مع إدانة ‏الجمهورية اليمنية، جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وفي بيان لوزارة الخارجية اليمنية، اعتبرت أن قصف إسرائيل المتعمد للمستشفى الأهلي المعمداني الذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الأبرياء، جريمة ضد الإنسانية يجب أن يعاقب مرتكبوها، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على دولة الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار وسياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.