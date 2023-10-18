أكد وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس مانع بن يمين على أهمية الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في تقديم الدعم للبلاده في مختلف المجالات، موضحا لـ «عكاظ» أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة الكهربائية.

واستعرض سير الدراسات والمشاريع التي أعدها البنك الدولي ومولها في مجال تطوير قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستسهم بشكل كبير في تحسين أداء قطاع الكهرباء ورفع مستوى الإمداد الكهربائي للمواطنين والخدمات العامة والمرافق الحيوية.



من جانبه أعرب فريق البنك الدولي عن التزامه بمواصلة دعم قطاع الكهرباء والاتصالات في اليمن، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشاريع بالشكل الأمثل.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب بحثا (الثلاثاء) مع المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بول نومبا أوم، ومدير قطاع البنية التحتية بالمنطقة ميشال روجي، دعم مشاريع الطاقة في محافظات اليمن وسير إعداد الدراسات الفنية الخاصة بذلك، لا سيما المخطط الرئيسي لتطوير البنية التحتية للطاقة في العاصمة المؤقتة عدن، وآليات تعزيز التحول الرقمي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم ربط اليمن كمحطة إنزال في الخط الدولي الجديد، بالإضافة إلى سبل تفعيل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم هذه القطاعات الحيوية.