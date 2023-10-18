ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في حرب إسرائيل على غزة إلى أكثر من ثلاثة آلاف، نصفهم من النساء والأطفال، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس (الثلاثاء). في حين، ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 12 ألفاً.وأفاد مدير الطوارئ الإقليمية بمكتب شرق المتوسط الدكتور ريتشارد برينان، بأن القوات الإسرائيلية شنت 115 هجوماً على المرافق الصحية، محذراً من تفشي الأوبئة، وقال: نحن بحاجة إلى الاستعداد للوقاية من انتشار الأمراض. فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي بالتزامن أن إمداداته الغذائية في القطاع في انخفاض شديد. وحذر من أن مخزون الغذاء الموجود في متاجر ومستودعات القطاع يكفي من 4 إلى 5 أيام فقط..