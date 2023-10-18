أعلن منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل والأردن اليوم (الأربعاء). وقال إن بايدن سيزور إسرائيل ليؤكد مؤازرته لها ويناقش مع المسؤولين الإسرائيليين المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بحيث لا تستفيد منها حماس. وأضاف أن بايدن سيتوجه، (الأربعاء)، من تل أبيب إلى عمّان للقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس. وأفاد كيربي بأن اجتماع عمّان سيركز على المساعدات الإنسانية وعلى أن حركة حماس «لا تمثل الفلسطينيين». وقال كيربي، إن الإدارة الأمريكية لا تملي أي شروط على إسرائيل لدى تسليمها المساعدات الإنسانية، وأن لديها الحق في الدفاع عن نفسها، على حد وصفه..