لا تزال أزمة معبر رفح مستمرة، على الرغم من إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء (الإثنين)، الاتفاق مع إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأكد شهود عيان أن الجانب الفلسطيني من المعبر تعرض لقصف إسرائيلي، أمس (الثلاثاء). وتكدست مئات الشاحنات على الجانب المصري من المعبر الذي يرتقب أن يفتح خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل إدخال المساعدات، مقابل خروج عدد من المواطنين الأجانب، إلا أنه لا توجد تأكيدات رسمية حتى الآن بتوقيت فتح المعبر. وأفادت مصادر مصرية بأن نحو 120 شاحنة محملة بأنواع المساعدات الغذائية والطبية تنتظر فتح المعبر. وكشفت أن المساعدات تتضمن نحو 40 ألف بطانية ومستلزمات طبية، وملابس وعبوات مياه وأدوية وأجهزة لإغاثة المصابين والجرحى.