أعلن زير الخارجية الأردني أيمن الصفدى أمس (الثلاثاء) إلغاء القمة الرباعية التي كانت مقررة اليوم في العاصمة عمان ويحضرها العاهل الأردني والرؤساء؛ الأمريكي والمصري والفلسطيني، عقب القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) الذي أسفر عن مقتل 800 مدني وإصابة المئات.وقال الصفدي: قررنا عدم عقد القمة الرباعية في عمّان لأن واشنطن لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب، موضحاً أن الإلغاء جاء بالتشاور مع السلطة الفلسطينية والقاهرة وواشنطن.ووصف وزير الخارجية الأردني قصف المستشفى المعمداني بأنه جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها.وكان الرئيس الفلسطيني قد قرر عدم المشاركة وغادر العاصمة الأردنية عمان إلى رام الله، معلناً الحداد وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام.من جهتها قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة إنه ليست هناك نقطة آمنة في كل قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال يقصف في كل مكان.وناشدت الوزارة كل ضمير حر أن يلجم هذا العدوان، منددة بالدعم الأمريكي والغربي المفتوح لجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.وأوضحت الوزارة أن الاحتلال يستبق زيارة بايدن إلى المنطقة بارتكاب مجزرة المعمداني، مبينة أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم ولن ينكسر وسيبقى في الميدان يواجه هذه العنجهية.