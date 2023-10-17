ندد «البرلمان العربي» بالمجزرة الأكثر دموية وبشاعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم (الثلاثاء) باستهداف المستشفى الأهلى المعمداني في غزة، وراح ضحيتها أكثر من 500 شهيد، وأدت لسقوط عدد كبير من الجرحى.

وأشار «البرلمان العربي» إلى ما تم تداوله من مشاهد يندى لها الجبين لأشلاء جثث الأطفال، وجثث متفحمة لنساء وشيوخ وشباب، معتبراً ذلك إبادة جماعية وجرائم حرب، ووصمة عار على جبين كل من يؤيد هذه الجريمة.

وشدد «البرلمان العربى» على أن قصف واستهداف المستشفيات يُعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالباً بمحاكمة قادة القوة القائمة بالاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب «البرلمان العربى» المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية، بالخروج عن صمتهم والتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه المجازر الوحشية والدموية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، داعياً الدول الداعمة لصلف وجبروت القوة القائمة بالاحتلال بالعدول عن انحيازها لها، وتحكيم صوت الضمير الإنساني، وأن يلتفتوا لما يحدث في غزة من تجويع وإبادة جماعية.