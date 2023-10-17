ربط رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي اليوم (الثلاثاء) قضية الأسرى في غزة بالمناقشات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، مؤكداً أن قضية الأسرى أولوية لإسرائيل.وقال هنغبي في إيجاز صحفي إن قضية الأسرى جزء أساسي من كل نقاش حول المساعدات الإنسانية، لكنه لم يؤكد أو ينفِ وجود أي محادثات أو مفاوضات لتحرير الأسرى، زاعماً أن «حماس» تمنع سكان غزة من الإخلاء جنوباً لأنها تريد استخدامهم دروعاً بشرية.وأضاف: الجيش الإسرائيلي سيقتل كل عضو في «حماس» شارك في الهجوم الذي وقع في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، شاكراً الرئيس الأمريكي جو بايدن على زيارته الخاطفة المرتقبة غداً والتأكيدات الأمريكية المستمرة بأنها ستزود إسرائيل بكل المساعدات المطلوبة.من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيسافر إلى إسرائيل غداً للتضامن معها في مواجهة «حماس» والتشاور بشأن الخطوات التالية.بالمقابل أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة وقوع ما يزيد على 500 ضحية في استهداف الاحتلال مستشفى الأهلي المعمداني، فيما وصف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة القصف بأنه جريمة حرب جديدة.بدوره أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رفضه بشكل قاطع أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين، مشدداً خلال اجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة على حماية حدود بلاده ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وعدم السماح بموجات لجوء جديدة.ويستقبل الملك الأردني غداً الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس. ووفقاً لما نشرته قناة «المملكة» الأردنية اليوم فإن الملك سيعقد لقاءات منفصلة مع الرؤساء الثلاثة وستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.