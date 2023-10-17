أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري المسلح لحركة «حماس» اليوم (الثلاثاء) مقتل عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى بغزة، أيمن نوفل، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط غزة.وقالت «القسام» في بيان: «تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام القائد القسامي أيمن نوفل «أبو أحمد» عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام، والذي ارتقى إثر قصف صهيونيٍ همجي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة».جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت إسرائيل تصفية رئيس مجلس شورى حركة «حماس» أسامة المزيني، في غزة، موضحاً أن المزيني كان مسؤولا عن ملف الأسرى وقام بتوجيه عمليات ضد إسرائيل، ولم يصدر تعقيب من حركة «حماس».وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة قد أعلنت مقتل رئيس هيئة المعابر والحدود اللواء، فؤاد أبو بطيحان مع عدد من أفراد أسرته إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزله.