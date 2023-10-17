أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث اليوم (الثلاثاء) أن إسرائيل ترفض دخول المساعدات المكدسة في مصر والأردن إلى غزة منذ 7 أكتوبر، مطالباً إسرائيل بوقف هجماتها على مرافق غزة خصوصاً المستشفيات.وقال غريفيث الذي يزور القاهرة: التهجير القسري بغزة بدأ بالفعل بنزوح أكثر من مليون نسمة، موضحاً أن مخازن الوقود في قطاع غزة استنفدت تماما.وشدد المسؤول الأممي بالقول: دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بات أمراً في غاية الأهمية لكن إسرائيل منعت وصولها إلى غزة منذ 7 أكتوبر.وكان غريفيث قد أعلن أمس أن زيارته إلى المنطقة هدفها المفاوضات حول إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قائلاً: «سأتوجه بنفسي إلى المنطقة لأحاول المساعدة في المفاوضات ولأحاول أن أكون شاهداً وأعبر عن تضامني مع الشجاعة الاستثنائية لآلاف العاملين في مجال الإغاثة الذين صمدوا وما زالوا هناك يساعدون الناس في غزة والضفة الغربية».وأضاف «نحتاج إلى طريقة لإيصال المساعدات ونجري محادثات معمّقة مع الإسرائيليين والمصريين وغيرهم».