عقدت اليوم (الثلاثاء) في مسقط الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، برئاسة معالي السيد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.بحث المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جرّاء ذلك.وأكد المجلس الوزاري على العزم المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لإيجاد عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتأكيد على ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل.