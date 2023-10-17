ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة إلى أكثر من 2800، نصفهم من النساء والأطفال، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء). في حين، ارتفع عدد المصابين إلى 11 ألفاً.وأفاد مدير الطوارئ الإقليمية بمكتب شرق المتوسط التابع للمنظمة العالمية الدكتور ريتشارد برينان، في كلمة لوسائل الإعلام، بأن القوات الإسرائيلية شنت 115 هجوما على المرافق الصحية في غزة. وحذر من تفشي الأوبئة، قائلا: «نحن بحاجة إلى الاستعداد للوقاية من انتشار الأمراض». وقال مسؤول في المنظمة: «لدينا اجتماعات في مصر اليوم لمحاولة إقناع صناع القرار بإتاحة الوصول إلى غزة في أقرب وقت ممكن».فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي بالتزامن أن إمداداته الغذائية في القطاع في انخفاض شديد. وحذر من أن مخزون الغذاء الموجود في متاجر ومستودعات القطاع يكفي من 4 إلى 5 أيام فقط. ولفت إلى أن المواد الغذائية تخزن في العريش المصرية لاستخدامها عند فتح معبر رفح.من جهته، دان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. وشدد على أن أمر الإخلاء الذي وجهه الجيش الإسرائيلي إلى سكان شمال غزة نهاية الأسبوع الماضي، لا يجوز اعتباره بمثابة إجلاء مؤقت قانوني، وبالتالي قد يصل إلى حد النقل القسري للمدنيين في انتهاك للقانون الدولي.