أعلن منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الرئيس جو بايدن سيزور إسرائيل والأردن غداً (الأربعاء). وقال إن بايدن سيزور إسرائيل ليؤكد مؤازرته لها ويناقش مع المسؤولين الإسرائيليين المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بحيث لا تستفيد منها حماس.وأضاف أن بايدن سيتوجه، (الأربعاء)، من تل أبيب إلى عمّان للقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.وأفاد كيربي بأن اجتماع عمّان سيركز على المساعدات الإنسانية وعلى أن حركة حماس «لا تمثل الفلسطينيين».ولدى سؤاله عما إذا كانت واشنطن تشترط على إسرائيل عدم استهداف المدنيين، قال كيربي: إن الإدارة الأمريكية لا تملي أية شروط على إسرائيل لدى تسليمها المساعدات الإنسانية وأن لديها الحق في الدفاع عن نفسها، على حد وصفه.وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أفاد من تل أبيب بأنه من المقرر أن يتوجه بايدن إلى إسرائيل، (الأربعاء)، «لإعادة تأكيد تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل والتزامنا القوي بأمنها». ولفت إلى أن بايدن سيوضح مرة أخرى أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس.