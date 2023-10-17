كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل أسقطت ما يوازي «ربع قنبلة نووية» على قطاع غزة خلال 10 أيام من الحرب. وأفاد في بيان، أن القصف الإسرائيلي دمر أحياء سكنية بكاملها. ولفت إلى أن الغارات الجوية تسببت في تدمير أكثر من 17 ألف مبنى سكني، وتضرر نحو 87 ألف وحدة سكنية، ودمرت أو ألحقت أضراراً بما لا يقل عن 73 مدرسة و61 مقراً إعلامياً و18 مسجداً و165 منشأة صناعية.وأفصح، أن القصف الإسرائيلي تسبب في إبادة 84 عائلة فلسطينية، ووثق المرصد مقتل ما لا يقل عن 2,920 فلسطينياً من بينهم 920 طفلاً و469 امرأة، وإصابة أكثر من 12 ألفاً بجروح ، أكثر من نصفهم من الأطفال والسيدات. وأكد أن إسرائيل تقتل تقريباً 14 فلسطينياً كل ساعة.وقبل عدة أيام، اعترف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو أسقط نحو 6,000 قنبلة تزن 4,000 طن على قطاع غزة.