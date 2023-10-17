أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، انعقاد الدورة الاستثنائية رقم 43 للمجلس الوزاري للمجلس، لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، اليوم (الثلاثاء)، في مدينة مسقط بسلطنة عمان.وقال الأمين العام، إن انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لمناقشة الأوضاع في غزة، جاء بناء على طلب سلطنة عمان (دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون) وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس.وأضاف الأمين العام، أن هذا الاجتماع الاستثنائي يهدف إلى التشاور والتباحث بين دول مجلس التعاون حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الصهيونية الخطيرة على قطاع غزة.