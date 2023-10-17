نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه على موقع «إكس»، (الإثنين)، صور وأسماء 6 من قادة حركة حماس السياسيين والعسكريين الذين قتلوا في الحرب على قطاع غزة.وقال المتحدث، إن القياديين القتلى هم: بلال القدرة قائد وحدة النخبة في جنوب خان يونس، علي القاضي قائد سرية في قوة النخبة وسط جباليا، زكريا أبو معمر رئيس دائرة العلاقات الوطنية في المكتب السياسي لحركة حماس، معتز عيد قائد المنطقة الجنوبية في الأمن العام، جواد أبو شمالة مسؤول الاقتصاد بالمكتب السياسي، ومراد أبو مراد قائد التشكيل الجوي في لواء غزة.