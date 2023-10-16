طلب وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا اليوم (الإثنين)، من السفير الإسرائيلي في بوغوتا الاعتذار والمغادرة، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب الإسرائيلية على غزة.ووصف ليفا على حسابه على منصة «إكس» تصريحات السفير غالي داغان ردا على بيترو بأنها «وقاحة مجنونة».وكان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قد قرر تعليق العلاقات الخارجية مع إسرائيل بعد قرار تل أبيب وقف تصدير المستلزمات الأمنية إلى بلاده.وقال بيترو في تغريدة: «إذا استوجب الأمر تعليق علاقاتنا مع إسرائيل فإننا نفعل ذلك، لا ندعم الإبادة ولا يمكن توجيه الإهانات لرئيس كولومبيا وندعو أمريكا اللاتينية إلى تضامن حقيقي مع كولومبيا»، موضحاً أن بلاده قررت إرسال مساعدات إنسانية إلى سكان قطاع غزة.وأفاد بأن حكومته ستتواصل مع نظيرتها المصرية من أجل الحصول على دعم القاهرة في إيصال المساعدات إلى سكان غزة.ودعا بيترو إلى عقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً: «أخيراً، يُذكّر الاتحاد الأوروبي إسرائيل بالقانون الدولي، فالهجمات الممنهجة ضد المدنيين محظورة والإبادة الجماعية محظورة أيضاً ويجب حماية العاملين في مجال الصحة والمستشفيات»، واصفاً جيش الاحتلال الإسرائيلي بالنازيين.وفي قت سابق اليوم، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، سفيرة كولومبيا في تل أبيب، مارغاريتا منخاريز، لتوبيخها، بسبب تصريحات رئيس بلادها جوستافو بيترو، بشأن الحرب على غزة.وقال بيان صدر عن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: «اليوم، وبتوجيه من وزير الخارجية إيلي كوهين، استدعى السفير يوناتان بيليد، نائب المدير العام لوزارة الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية، سفيرة كولومبيا، مارغريتا مانخاريز، لتوبيخها بشأن التصريحات العدائية ضد إسرائيل التي أدلى بها رئيس كولومبيا غوستافو بيترو».وأشار بيان الخارجية الإسرائيلي إلى أن «إسرائيل قررت، كإجراء أولي تم اتخاذه ردا على ذلك، وقف الصادرات الأمنية إلى كولومبيا».