استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم (الإثنين)، سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية العمل لإبعاد لبنان عن توترات المنطقة.وسلّم السفير بخاري الرئيس ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور مؤتمر القمة العربية - الأفريقية الخامسة المقرر عقدها في الحادي عشر من الشهر القادم في الرياض.