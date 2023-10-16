فيما بدأت إسرائيل إخلاء 28 تجمعاً سكنياً على بعد كيلومترين عن الحدود اللبنانية، أعلن حزب الله اللبناني اليوم (الاثنين) قصف خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة والمناسبة، مؤكداً أن القصف حقق إصابات مؤكدة للمواقع.وقال حزب الله في بيانه: «استهدفنا خمسة مواقع إسرائيلية وهي موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة»، فيما ذكر شهود عيان أن حزب الله استهدف كاميرات المراقبة وأجهزة التعقب والرصد في موقع الجرداح الإسرائيلي مقابل بلدة الضهيرة في القطاع الغربي جنوب لبنان.وقالت وسائل إعلام لبنانية أن قصفاً إسرائيلياً طال بلدة الضهيرة الجنوبية، مبنية أن أكثر من 15 قذيفة سقطت في البلدة وسط تحليق كثيف لطيران العدو فوق بلدات الشريط الحدودي.بالمقابل، أكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إطلاق النار على الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية ولم توقع أي إصابات، موضحة أن المدفعية الإسرائيلية ردت بالقذائف على إطلاق النار.وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر مشاهد لضربات قال إنه وجهها لمواقع تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.