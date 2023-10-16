في حادثة مروعة هزت الشارع الأمريكي بدافع الكراهية على خلفية الحرب في غزة.. أقدم رجل من ولاية إلينوي (71 عاما) على طعن طفل فلسطيني 26 طعنة وأرداه قتيلا، في حين أصاب والدته (32 عاما) بجروح خطيرة، وهو يردد عبارات معادية للمسلمين والفلسطينيين، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وعلّق البيت الأبيض، اليوم (الإثنين)، على حادثة مقتل طفل مسلم طعنا في جريمة كراهية، على خلفية النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة «حماس».

وقال بيان للبيت الأبيض على لسان الرئيس جو بايدن: «شعرت أنا وجيل (السيدة الأولى) بالصدمة والغثيان عندما علمنا بالقتل الوحشي لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، ومحاولة قتل والدته في منزلهما أمس في إلينوي».

وأضاف البيان: «جاءت عائلة الطفل الفلسطينية المسلمة إلى أمريكا بحثاً عما نسعى إليه جميعاً: ملجأ للعيش والتعلم والصلاة بسلام».

وتابع: «إن عمل الكراهية المروع هذا ليس له مكان في أمريكا، وهو يتعارض مع قيمنا الأساسية: التحرر من الخوف بشأن الطريقة التي نصلي بها، وما نؤمن به، ومن نحن».

وشدد على أنه «كأمريكيين، يجب علينا أن نتحد ونرفض الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والكراهية. لا يوجد مكان في أمريكا للكراهية ضد أي شخص».

واختتم البيان بالقول: «ننضم إلى الجميع هنا في البيت الأبيض في إرسال تعازينا وصلواتنا إلى الأسرة، بما في ذلك من أجل شفاء الأم، وإلى المجتمعات الأمريكية الفلسطينية والعربية والمسلمة الأوسع».