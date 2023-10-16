حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه من أن الحصار الإسرائيلي على غزة هدفه القتل والتشريد الجماعي للفلسطينيين، مؤكدا أن القطاع يتعرض لإبادة جماعية، ستؤدي إلى نكبة جديدة. وقال إشتيه في كلمة له، اليوم (الإثنين): إن ما يحدث في غزة حرب إبادة جماعية، محذرا من سيناريو التهجير وخلق نكبة جديدة. وأكد أن عدوان المستوطنين مستمر ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، وقد أوقع عشرات القتلى. ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن السلطة الفلسطينية تتواصل مع الأطراف الدولية لإدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل لإنقاذ سكان القطاع.