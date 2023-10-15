طالبت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيوني بيلارا اليوم (الأحد) بضرورة تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية.وقالت بيلارا «يجب تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب في غزة»، مضيفة أن سكان غزة «يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أوروبي وأمريكي، وأدعو لإظهار رفضنا لذلك».وكان رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز في وقت سابق قد طالب بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين، من أجل إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.وقال سانشيز في تجمع حاشد فى ميريدا بإكستريمادورا «حتى يتمكنوا من التعايش فى سلام وأمن، ولن يتم حل تلك الأزمة الا عند حل الدولتين»، معرباً عن أسفه لأن الصراع يسبب الكثير من المعاناة والقلق وعدم الاستقرار سواء فى المنطقة أو فى جميع أنحاء العالم.بالمقابل، نقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن مصادر قولها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوضح لمسؤولين غربيين أن الهجوم على غزة مرحلة أولى لاستعادة الردع بالمنطقة، فيما ذكرت وسائل إعلام عربية أن تسليم حكومة نتنياهو أسلحة للمستوطنين زاد من نسبة الجريمة داخل إسرائيل.وأفادت أن مستوطناً أطلق النار على مستوطن آخر للاشتباه بحمله السلاح في مستوطنة أوفاكيم بالمنطقة الجنوبية.