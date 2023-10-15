في ثاني هجوم من نوعه خلال 48 ساعة، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة على مطار حلب شمال سورية ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.وقال مصدر عسكري سوري في بيان «حوالى الساعة 11:35 من مساء يوم السبت 14-10-2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه من الخدمة».وذكرت وزارة النقل السورية في بيان أنه تم تحويل الرحلات الجوية المقررة عبر مطار حلب الدولي (قدوم ومغادرة) إلى مطار اللاذقية الدولي، فيما ذكر مصدر في مطار حلب أنه تم استهداف مهبط المطار الذي تم الانتهاء من إصلاحه مساء أمس، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة من جديد.وقال المصدر إن العدوان الإسرائيلي أسفر عن أضرار مادية فقط، مبيناً أن المطار كان قد عاد بعد إصلاح الأضرار الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدفه الخميس الماضي وأدى إلى تعطله ومطار دمشق.