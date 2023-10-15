في إطار تصاعد الخلافات بين قيادات المليشيا، قتل قيادي حوثي وأصيب آخرون في صراع على العائدات المالية المنهوبة من المدنيين في محافة البيضاء.وأكدت مصادر قبلية في محافظة البيضاء مقتل قائد الأمن الوقائي الحوثي الذي ينتحل رتبة عميد هادي غانم قصمة المكنى أبو طارق بنيران عناصر حوثية ينحدرون من قبيلة ريام، مبينة أن الاشتباكات بين القيادات الحوثية اندلعت داخل معسكر 26 ميكا (المعسكر الواقع في مديرية السوادية).وأفادت المصادر بأن الاشتباكات التي اندلعت بسبب خلافات على عائدات الأموال التي جمعوها من التجار والمدنيين بالقوة تحت مسمى تغطية زيارة رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط للبيضاء، وتسببت في مقتل القيادي الحوثي وإصابة آخرين من الطرفين.وأشارت المصادر إلى أن قصمة ينتمي إلى قبيلة «ذو محمد» بمحافظة الجوف، لكنه يعمل في محافظة البيضاء قائدا لجهاز الأمن الوقائي الحوثي، لافتة إلى أن المليشيا حاولت إخفاء مقتله وزعمت أنه تعرض لكمين مسلح على طريق البيضاء، لكن قبائل الجوف تداعت إلى البيضاء للمطالبة بتسليم من قتله بينهم قيادات حوثية رفيعة تتهمهم بتصفيته.