فيما دخلت الحرب يومها التاسع وسط قصف إسرائيلي عنيف للأحياء المدنية والمستشفيات والمؤسسات الخدمية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم (الأحد)، ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2,670 شخصاً، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 9,600.وقال فريق الدفاع المدني الفلسطيني إن هناك أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة، مبيناً أنه تم إخراج العديد من الأحياء من تحت الأنقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع القصف.وتجددت الغارات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة، وقال المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه على «تليغرام» إن قتلى وجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة.بالمقابل قال تلفزيون «آي 24 نيوز» الإسرائيلي، إنه تم إطلاق 1,039 صاروخاً من قطاع غزة على مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل منذ بداية الحرب مع حركة حماس، مبيناً أن 173 صاروخاً سقط داخل حدود المدينة.من جهة أخرى، قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش أبلغ عائلات 155 أسيراً أن أبناءهم محتجزون لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).