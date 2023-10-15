دعا وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني اليوم (الأحد) إلى ضرورة إنشاء ممر إنساني لقطاع غزة، مشدداً على توفير مساعدات فورية تجنب القطاع المحاصر حدوث أزمة إنسانية كبيرة.وقال جيلاني في مؤتمر صحفي في العاصمة إسلام آباد إن بلاده على اتصال مع مصر بشأن تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، مضيفاً: «إسرائيل ليست مستعدة بعد لذلك، وتفرض حصارا مشددا على قطاع غزة، حيث قطعت عنه المياه والكهرباء والغذاء والإمدادات الطبية».وأشار إلى أن سكان غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والأدوية، الأمر الذي يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي، مطالباً بإنهاء الحصار المستمر منذ سنوات على القطاع.واتهم وزير الخارجية الباكستاني إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، مؤكدا أن موقف بلاده بشأن فلسطين واضح للغاية، وأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية هما السبيل الوحيد لحل الصراع.وطالب جيلاني باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن تقرير المصير الفلسطيني.