أكدت منظمة العفو الدولية اليوم (الأحد) استخدام إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة المكتظ بالمدنيين، وذلك تأكيداً لما ذكرته الحكومة الفلسطينية.وقالت المنظمة في بيان: «إن مختبر أدلة الأزمات لدينا جمع أدلة توثق استخدام الوحدات العسكرية الإسرائيلية قذائف الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة»، مضيفة أن مقاطع الفيديو والصور التي تم التحقق منها تُظهر قذائف مدفعية M825 وM825A1، التي تحمل اسم D528، وهو رمز تعريف وزارة الدفاع الأمريكية (DODIC) للقذائف المستندة إلى الفوسفور الأبيض.وأوضحت المنظمة أن برنامج الاستجابة للأزمات التابع للمنظمة قد جمع أدلة مقنعة توثق استخدام إسرائيل قذائف الفوسفور الأبيض المدفعية في غزة.وكانت وكالة الأنباء التركية (الأناضول) قد بثت مشاهد ملتقطة في 10 و11 من الشهر الجاري تظهر انفجار الفوسفور الأبيض في الجو خلال الغارات الإسرائيلية على غزة، فيما أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الخميس أنها تحققت من استخدام إسرائيل قنابل فوسفورية في قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية.وذكرت «العفو الدولية» أن الفوسفور الأبيض هو مادة حارقة تستخدم في الغالب لإنشاء حاجز دخان كثيف أو تحديد الأهداف، وهو يحترق في درجات حرارة عالية جدا عند تعرضه للهواء، ويمكن أن يستمر في الاحتراق داخل اللحم، كما يسبب ألماً مروعاً وإصابات تغير الحياة ولا يمكن إخماده بالماء.من جهة أخرى، حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم من انعدام الطعام في غزة، مؤكداً أنه لا يوجد ما يكفي من الطعام في غزة.وقال البرنامج إن شاحنات تتبعه تضم 100 طن من الغذاء تتجه حالياً إلى معبر رفح في مصر، مشيراً إلى أنهم بحاجة ماسة إلى إتاحة دخول المساعدات بشكل آمن إلى غزة.