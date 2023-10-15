فيما يواصل الجيش الإسرائيلي استعداداته لاجتياح غزة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم (الأحد) أن الحرب على قطاع غزة ستكون قاتلة وستغير الوضع إلى الأبد.وهدد جالانت، في مؤتمر صحفي، من قاعدة للجيش بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، بالقضاء على حماس «لأنها لا تقبل وجودنا هنا»، مشدداً بالقول: «سنصل إلى جميع الأنفاق، وسنصل إلى جميع نشطاء حماس، وطالما أننا لم نقضِ عليهم فلن ننهي المهمة، ستكون حرباً قوية ومميتة، ودقيقة، وستغير الوضع إلى الأبد».جاء ذلك بعد أيام من قوله إنه حرر كل القيود أمام قوات الجيش الإسرائيلي في حربها ضد حركة حماس، خلال عملية تفتيش على خط المواجهة على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة.وقال: «حماس أرادت التغيير في غزة، سيتغير 180 درجة عما كانت تعتقده. سيندمون على هذه اللحظة. قطاع غزة لن يعود أبداً إلى ما كان عليه».