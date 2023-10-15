أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور رفضها القاطع لأن تصبح إسرائيل مراقباً في الاتحاد الأفريقي، داعية الحركات النقابية في بلادها إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.وقالت باندور خلال مؤتمر معظلات الإنسانية: «الشعب الفلسطيني يحتاج إلى الإمدادات الطبية وعلينا التبرع بالمساعدات ونقلها إلى الحدود المصرية في ظل قصف إسرائيل لقطاع غزة»، مؤكدة أن السبب الجذري لهذا الصراع هو الاحتلال غير القانوني.واستنكرت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع برا وبحرا وجوا منذ سنوات، مبينة أن الفلسطيني يواجه عدم حرية الحركة والحرمان من الدخول والخروج إلى بلاده، كما أن الأطفال محرومون من التعليم.وتشهد عدد من دول العالم مظاهرات تندد بجرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وتطالب بسرعة التحرك لوقف الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.