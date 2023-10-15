أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي شمل جميع مناحي حياة السكان بالقصف والتدمير، والقتل والتهجير، وتدمير البنى التحتية والمؤسساتية وفي مقدمتها المستشفيات.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فقد أكدت الوزارة في بيان لها، اليوم (الأحد) أن هذا الهجوم الإسرائيلي أدخل الفلسطينيين في قطاع غزة بكارثة إنسانية حقيقية غير مسبوقة طالت الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، بما في ذلك حرمانهم حاجاتهم الأساسية.

وقالت الوزارة في بيانها: تواصل سلطات الاحتلال إجراءاتها وممارستها بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واختطافها بالكامل، عبر فرض طوق عسكري خانق عليها، وتكثيف الحواجز والإغلاقات بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية والكتل الأسمنتية، بما يشل حركة الفلسطينيين العزل.

وأشارت إلى الدعم الذي تقدمه سلطات الاحتلال للمستوطنين لارتكاب المزيد من الانتهاكات الاستفزازية، بما يحرم الفلسطينيين من التنقل بين المدن والمحافظات لقضاء أبسط حاجاتهم الإنسانية، وطالبت بتدخل دولي عاجل لوقف هجوم الاحتلال على غزة، وتأمين وصول الحاجات الأساسية الإنسانية للمواطنين، ووقف التداعيات المتسارعة للكارثة الإنسانية غير المسبوقة، وإجبار الاحتلال على وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تجحف بقضايا الحل النهائي التفاوضية.