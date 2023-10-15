شن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، هجوما بالقذائف على جنوب لبنان، إثر إطلاق رصاص على قرية شمال إسرائيل. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن السلطات سجلت 4 إصابات على الأقل في هجوم صاروخي مضاد للدروع من لبنان على مستوطنة شتولا في المنطقة الحدودية. وأكدت مصادر إعلامية مقتل عنصر من حزب الله.وتبنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان، عملية تسلل نفذت أمس (السبت)، من لبنان نحو إسرائيل.وقالت الكتائب إن مجموعة من مقاتليها تمكنت من تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ، واشتبكت بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت خسائر.وأوضحت أن طائرات إسرائيلية استهدفت المقاتلين أثناء الاشتباك، ما أدى إلى مقتلهم.وشهد يوم أمس محاولة تسلل نحو إسرائيل لليوم الثاني من جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد عناصر كوماندوز إرهابية كانوا يحاولون دخول الأراضي الإسرائيلية من لبنان، وأن مسيّرة إسرائيلية استهدفتهم وقتلت العديد منهم.وحظر الجيش الإسرائيلي على المدنيين الوجود في منطقة تقع في نطاق أربعة كيلومترات من الحدود اللبنانية.وأعلن أنه عطل عمدا خدمات نظام تحديد المواقع بالمنطقة وعلى الجبهة الجنوبية مع غزة في إطار عملياته. وقال كبير المتحدثين العسكريين الأميرال دانيال هاجاري على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: إن تعطيل خدمات نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) يمكن أن يؤثر على عمل التطبيق.ودعت فرنسا أمس، حزب الله إلى عدم الانخراط في النزاع بين إسرائيل وحماس، معربة عن قلقها حيال الوضع المتوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل.وقالت الرئاسة الفرنسية إنه على حزب الله واللبنانيين أن يمارسوا ضبط النفس لتجنب فتح جبهة ثانية في المنطقة سيكون لبنان ضحيتها الأولى.وشدّدت على عدم إعطاء أي ذريعة تعيد لبنان مجددا إلى الحرب، لافتة إلى أن لبنان قد أضعفه بشدة غياب السلطات الفاعلة منذ أشهر عدة.