في الوقت الذي يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة والتهديد بحرب برية وبحرية وجوية، توعد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم (السبت) بإفشال خطط تهجير الفلسطينيين من غزة.

وقال هنية في خطاب تلفزيوني: "عملية 7 أكتوبر زلزال كبير ضد إسرائيل"، موضحاً أن إسرائيل تعمل على تهجير الشعب الفلسطيني من غزة.

وأضاف: «سنُفشل خطط تهجير الفلسطينيين من غزة»، مشدداً بالقول: «لا هجرة من غزة إلى مصر. ونقول لمصر إن قرارنا هو البقاء في غزة».

واتهم هنية أمريكا بتوفير الغطاء لإسرائيل لتدمير القطاع.

بالمقابل، أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أن قواته فشلت في مهمتها لصد الهجوم من غزة، مؤكداً التعرض لضربة مؤلمة.

وقال هنغبي: التركيز الآن ينصب على الرد القاسي وإنهاء حماس في غزة، مضيفاً أن المجلس يتحمل مسؤولية ما حدث جراء هجوم حماس.

ولفت إلى أنه سيكون هناك تحقيق بالتقصير الذي سمح بهجوم حماس، مشيراً إلى أنهم لم يتلقوا أي معلومات استخباراتية قبل الهجوم.

وشدد بالقول: جهاز شين بيت تلقى في وقت مبكر السبت الماضي معلومات مخابراتية لكن لم يرها أي أحد على أنها هجوم متوقع من غزة، مبيناً أن إسرائيل تحاول ألا تنجر إلى حرب على جبهتين، آملاً ألا يتسبب حزب الله بتدمير لبنان.