دعا وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث اليوم (السبت) لحماية المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة، مؤكداً أن الحرب لها قواعد ويجب التمسك بها في جميع الأوقات ومن قبل جميع الأطراف.وقال غريفيث: لقد تم هدم أحياء في غزة بـأكملها وتتعرض المنازل والمدارس والملاجئ والمراكز الصحية ودور العبادة للقصف، موضحاً أن تصرفات الأطراف وخطابها خلال الأيام الماضية مثيرة للقلق والوضع الإنساني في غزة حرج ولا يمكن تبريره.وأشار إلى أنه قتل نحو ٢٠٠٠ شخص في غزة وأصيب الكثيرون كما قتل عمال إغاثة، مبيناً أن العائلات في غزة تعرضت للقصف وهي تتجه جنوبا على طرق مزدحمة ومتضررة بعد أمر الإخلاء.ولفت إلى أن مئات الآلاف في غزة ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، محذراً من امتداد خطر الصراع إلى لبنان كونه يمثل مصدر قلق كبير.وأكد غريفيث أن غزة تواجه كارثة خطيرة فلا كهرباء ولا ماء ولا وقود والغذاء ينفد بصورة خطيرة.