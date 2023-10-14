فيما يزيد الغضب داخل إسرائيل جراء سياسة حكومة نتنياهو في تحرير الأسرى في سجون حماس، أعلنت الحركة اليوم (السبت) مقتل 9 أسرى لديها خلال الساعات الـ24 الماضية خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان: قتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة، بينهم 4 أجانب خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى ليرتفع بذلك عدد الأسرى الذين قتلوا جراء القصف إلى 22 منذ السبت.وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك عددا كبيرا من الأسرى أصيبوا في القصف، وأن هناك خطرا على حياتهم بسبب القصف.في غضون ذلك، تظاهرت عائلات الأسرى أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية للضغط على حكومة نتنياهو بوقف القصف والعمل على تحرير أبنائها بأسرع وقت ممكن.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد زار جنود مشاة إسرائيليين في غلاف قطاع غزة، وظهر في تسجيل مصور يقول لهم: «هل أنتم مستعدون للمرحلة التالية؟ إنها قادمة»، في إشارة إلى قرب المعركة البرية.